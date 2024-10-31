Законность выборов зависит от Запада, заявили в Молдавии

«Международные структуры всегда предпочитали говорить о своей позиции неформально. Есть такая волшебная формула любой наблюдательной миссии: “Некоторые зафиксированные нарушения не повлияли на электоральную картину в целом”. Я думаю, что к этому все сведется. К огромному сожалению, уже не первый год и даже не первое десятилетие легитимность выборов в Молдавии определяют не граждане страны, не соответствующие органы внутри государства, а внешний фактор в лице Запада».