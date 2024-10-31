Казахстан и Россия будут использовать код +7

В ноябре 2023 года в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объяснили, что для получения отдельного кода в 2021 году за Казахстан зарезервировал международный телефонный код +997. «В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем», — сообщали в ведомстве. Всем абонентам необходимо будет обновить свои данные абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта. "Министерством повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи, и было принято решение оставить без изменения международный код +7.