Казахстан и Россия будут использовать код +7

Правительства Казахстана и России подписали соглашение о совместном использовании телефонного кода +7. Документ об этом опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов РК, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Правительство постановляет одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации», — указывается в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
В ноябре 2023 года в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объяснили, что для получения отдельного кода в 2021 году за Казахстан зарезервировал международный телефонный код +997. «В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем», — сообщали в ведомстве. Всем абонентам необходимо будет обновить свои данные абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта. "Министерством повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи, и было принято решение оставить без изменения международный код +7.