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В Ташкент прибыли зампред правительства РФ и глава Минвостокразвития

Одним из ключевых событий визита российской делегации в Узбекистан станет открытие нового кампуса РГПУ им. А. И. Герцена.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ташкент с рабочим визитом прибыли заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Члены российской делегации посетили мемориальный комплекс «Парк Победы» и Музей славы, а также возложили цветы к монументу «Ода стойкости».

Дмитрий Чернышенко оставил запись в книге почетных гостей Музея Славы в Ташкенте, где выразил благодарность президенту республики и всему народу Узбекистана за бережное отношение к памяти о нашей общей Победе в Великой Отечественной войне.

«Огромная благодарность глубокоуважаемому Президенту Республики Узбекистан и вашему народу, а также работникам Музея! Вклад народа Узбекистана огромен и его невозможно забыть! Каждый третий ушел на фронт, а все женщины и дети ковали Победу в тылу и приняли огромное количество детей! У наших стран общие духовно-нравственные ценности — это залог процветания и успешного будущего наших детей! Спасибо вам, что так тщательно храните!», — написал он.

Российский вице-премьер посетит объекты образовательной инфраструктуры в Ташкенте, а также обсудит вопросы развития сотрудничества в области образования, науки, спорта и туризма между двумя странами. В частности, планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Международным университетом туризма «Шелковый путь» и Российским государственным университетом туризма и сервиса.

Одним из ключевых событий станет открытие нового кампуса РГПУ им. А. И. Герцена.

На площадке Россотрудничества зампред правительства РФ пообщается с участниками молодежных проектов и программ, в том числе Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего на федеральной территории «Сириус». Одним из вопросов станет реализация федерального проекта «Россия в мире».

В программе рабочего визита российской делегации также участие в церемонии, посвященной роуд-шоу «Путь трофея Игр будущего 2.0».