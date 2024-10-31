В Ташкент прибыли зампред правительства РФ и глава Минвостокразвития

«Огромная благодарность глубокоуважаемому Президенту Республики Узбекистан и вашему народу, а также работникам Музея! Вклад народа Узбекистана огромен и его невозможно забыть! Каждый третий ушел на фронт, а все женщины и дети ковали Победу в тылу и приняли огромное количество детей! У наших стран общие духовно-нравственные ценности — это залог процветания и успешного будущего наших детей! Спасибо вам, что так тщательно храните!», — написал он.