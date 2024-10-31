Лукашенко сказал, что жизненно необходимо миру

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 31 октября, сказал, что жизненно необходимо миру, передает БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что сегодня на мальцах одной руки можно пересчитать те площадки, где проводились бы конструктивные, открытые дикскусии, касающиеся вопросов международной безопасности.
— А нам жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что борьба за технологическое лидерство подвела мир к пропасти.
Кстати, белорусы записывают видео со словом «Надо!» в ответ на слова Александра Лукашенко об участии в выборах президента в 2025 году: «Если сторонники мои скажут, что это надо…».
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