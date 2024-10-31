Молдавская оппозиция проводит акцию протеста против итогов референдума

КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Молдавская оппозиция проводит у здания Конституционного суда акцию протеста против признания итогов еврореферендума.
Конституционный суд Молдавии 31 октября соберется на заседание, чтобы обсудить вопрос возможного признания итогов референдума о евроинтеграции. В зал заседаний Конституционного Суда будут иметь доступ только приглашенные лица. Среди протестующих представители оппозиционной Партии коммунистов и блока «Победа».
«Они очень спешат, чтобы сегодня, максимум завтра вынести решение, с которым (президент Молдавии) Майя Санду пойдет в общество перед вторым туром (президентских выборов 3 ноября), чтобы оправдать бесполезным референдумом свой провал управления страной», — сказала перед собравшимися депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
Молдавская полиция не пускала часть представителей оппозиционного блока «Победа» в здание Конституционного суда для подачи запроса о непризнании итогов референдума о ЕС, однако после им позволили зайти, но удерживали в коридоре.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Отстраненный режимом президента Молдавии Майи Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.