Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о последствиях разрастания украинского и ближневосточного конфликтов. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в четверг, 31 октября 2024 года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Лукашенко констатировал, что разрастание ближневосточного и украинского конфликтов может привести непоправимым потерям глобального масштаба.
— Государства все чаще вынуждены применять военную силу для защиты своего суверенитета, внутренней стабильности или недопущения эскалации. Дальнейшее разрастание украинского и ближневосточного конфликтов чревато непоправимыми последствиями глобального масштаба, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Вместе с тем, Лукашенко, как передает телеграм-канал «Пул Первого», отметил, что динамика общемировых геополитических процессов остается напряженной и вызывает обоснованные серьезные опасения.
— Но, сконцентрировав внимание только на этих двух очагах, мир почему-то игнорирует тот факт, что сегодня насчитывается около 55 вооруженных конфликтов, — подчеркнул Александр Лукашенко.
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