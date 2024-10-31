Лукашенко оценил масштаб кризиса на планете и гарантии безопасности стран

Президент подчеркнул, что, как правило, когда речь идет про безопасность, то подразумеваются гарантии защиты от посягательства на свою территорию. Он отметил, что всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но также в экономической, политической, информационной и других.