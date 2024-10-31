Лукашенко оценил масштаб кризиса на планете и гарантии безопасности стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября, в четверг, на II Минской международной конференции по евразийской безопасности оценил масштаб кризиса на планете и гарантии безопасности стран, сообщает БелТА.
Президент подчеркнул, что, как правило, когда речь идет про безопасность, то подразумеваются гарантии защиты от посягательства на свою территорию. Он отметил, что всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но также в экономической, политической, информационной и других.
— Если смотреть под таким углом, становится очевидным масштаб охватившего планету кризиса, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что жизненно необходимо миру.
Тем временем Лукашенко назвал мир, безопасность и суверенитет главными достижениями современной Беларуси.
Кроме того, глава государства назвал переговоры шагом к урегулированию конфликта между РФ и Украиной.