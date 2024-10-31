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В Самарской области за привлечение контрактников будут платить 100 тысяч рублей

Власти Самарской области до 100 тысяч рублей увеличили выплату для граждан, оказавших содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Об этом сообщили сегодня, 31 октября, в правительстве региона.

Источник: Коммерсантъ

Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора и заключение контракта с Вооружёнными силами РФ может получить любой. Основанием для получения выплаты станет предъявленная гражданином справка из военного комиссариата о прибытии кандидата, заключившего контракт, в воинскую часть.

Таким образом, за октябрь выплата за привлечение контрактников в Самарской области изменялась трижды. В начале месяца она равнялась 15 тыс. руб., в середине — 30 тыс. руб. и вот теперь ее увеличили сразу до 100 тыс. руб. Влияют ли как-то выплаты содействующим на рост числа контрактников, пока неизвестно.

Напомним, в октябре в регионе также была увеличена единовременная выплата при заключении контракта с министерством обороны. Сейчас она составляет 2 млн руб.