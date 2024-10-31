В Самарской области за привлечение контрактников будут платить 100 тысяч рублей

Таким образом, за октябрь выплата за привлечение контрактников в Самарской области изменялась трижды. В начале месяца она равнялась 15 тыс. руб., в середине — 30 тыс. руб. и вот теперь ее увеличили сразу до 100 тыс. руб. Влияют ли как-то выплаты содействующим на рост числа контрактников, пока неизвестно.