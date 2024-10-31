Лукашенко: США угрожали Беларуси войной

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Американский чиновник угрожал Беларуси войной за поддержку России, сказал глава государства Александр Лукашенко на заседании конференции по безопасности, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, недавно ему пришлось переписываться через посредников с одним из высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов.
«Они нас пугали тем, что если вы не дай бог поможете России и зайдете на Украину через Север, если вы там чего-то что-то там, мы введем такие санкции. Мы с вами начнем войну».
Белорусский президент подчеркнул, что в ответ написал американскому чиновнику: «Попробуйте (по поводу войны — Sputnik). А по поводу санкций: мы же верующие люди».
«Не буду говорить об ответе», — добавил он.
При этом глава государства констатировал, что санкции на самом деле работают против простых людей. Поэтому без бандитских запретов вес мир быстрее бы продвинулся в реализации целей устойчивого развития.