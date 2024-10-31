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Лукашенко: США угрожали Беларуси войной

Высокопоставленный американский чиновник пытался оказать давление на белорусского президента, чтобы республика отказалась поддерживать Россию.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Американский чиновник угрожал Беларуси войной за поддержку России, сказал глава государства Александр Лукашенко на заседании конференции по безопасности, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, недавно ему пришлось переписываться через посредников с одним из высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов.

«Они нас пугали тем, что если вы не дай бог поможете России и зайдете на Украину через Север, если вы там чего-то что-то там, мы введем такие санкции. Мы с вами начнем войну».

рассказал Александр Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что в ответ написал американскому чиновнику: «Попробуйте (по поводу войны — Sputnik). А по поводу санкций: мы же верующие люди».

«Не буду говорить об ответе», — добавил он.

При этом глава государства констатировал, что санкции на самом деле работают против простых людей. Поэтому без бандитских запретов вес мир быстрее бы продвинулся в реализации целей устойчивого развития.

Лукашенко Александр