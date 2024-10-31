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Лукашенко заявил, что ЕС неспособен навести порядок и назначает внешних врагов

Александр Лукашенко заявил, что ЕС неспособен навести порядок и назначает внешних врагов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЕС неспособен навести порядок и назначает внешних врагов. Подобное заявление он, как передает БелТА, сделал в четверг, 31 октября 2024 года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко констатировал, что факты гибели и практика избиения мигрантов и беженцев на территории стран коллективного Запада фактически стали жестокой ежедневной реальностью.

При этом мировые СМИ предпочитают замалчивать названные негативные тенденции, делая именно Беларусь виновной в создании миграционного кризиса.

— При том, что основной маршрут этих людей не меняется много лет — через Средиземное море и Балканский полуостров ежегодно проходит до полумиллиона человек. Европа неспособна у себя навести порядок, но хорошо знает, как отвлечь от внутренних проблем — назначить внешнего врага, — приводит слова Александра Лукашенко названный выше источник.

Ранее мы писали о том, насколько уже с 1 ноября 2024 года увеличатся пенсии и пособия в Беларуси (речь идет о тех социальных выплатах, которые «привязаны» к величине бюджета прожиточного минимума — вот тут про это в нюансах, деталях и подробностях).