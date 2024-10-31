Лукашенко заявил, что ЕС неспособен навести порядок и назначает внешних врагов

Ранее мы писали о том, насколько уже с 1 ноября 2024 года увеличатся пенсии и пособия в Беларуси (речь идет о тех социальных выплатах, которые «привязаны» к величине бюджета прожиточного минимума — вот тут про это в нюансах, деталях и подробностях).