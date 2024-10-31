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Лукашенко назвал новый тренд «демократии» — пугать глав стран преследованием МУС

Лукашенко озвучил новый тренд «демократии».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 31 октября 2024 года, назвал новый тренд «демократии» — пугать глав стран преследованием Международного уголовного суда, пишет БелТА.

Лукашенко обратил внимание на то, что налицо крах всех постулатов демократии.

— Мы видим: есть демократия для себя, а есть демократии на экспорт, — отметил глава государства.

Он задался вопросами о том, какими именно демократическими ценностями можно объяснить все то, что происходит на Ближнем Востоке, а также произошедшее на украинской территории.

— Неужели верхом демократии является возможность физического устранения человека, которого, к примеру, США и его сателлиты сочтут угрозой для национальной безопасности? — задал вопрос президент Беларуси.

Он отметил, что речь идет про любого человека — от политического или общественного деятеля до ученого, журналиста, бизнесмена.

— Или новый «демократический» тренд — пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее глава МИД Максим Рыженков назвал возней обращение Литвы в МУС из-за Беларуси.

Тем временем Лукашенко оценил масштаб кризиса на планете и гарантии безопасности стран.

Кстати, Минтруда Беларуси сказало про повышение зарплат бюджетников с 1 января 2025 года.