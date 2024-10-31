Лукашенко назвал новый тренд «демократии» — пугать глав стран преследованием МУС

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 31 октября 2024 года, назвал новый тренд «демократии» — пугать глав стран преследованием Международного уголовного суда, пишет БелТА.
Лукашенко обратил внимание на то, что налицо крах всех постулатов демократии.
— Мы видим: есть демократия для себя, а есть демократии на экспорт, — отметил глава государства.
Он задался вопросами о том, какими именно демократическими ценностями можно объяснить все то, что происходит на Ближнем Востоке, а также произошедшее на украинской территории.
— Неужели верхом демократии является возможность физического устранения человека, которого, к примеру, США и его сателлиты сочтут угрозой для национальной безопасности? — задал вопрос президент Беларуси.
Он отметил, что речь идет про любого человека — от политического или общественного деятеля до ученого, журналиста, бизнесмена.
— Или новый «демократический» тренд — пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее глава МИД Максим Рыженков назвал возней обращение Литвы в МУС из-за Беларуси.
Тем временем Лукашенко оценил масштаб кризиса на планете и гарантии безопасности стран.
Кстати, Минтруда Беларуси сказало про повышение зарплат бюджетников с 1 января 2025 года.