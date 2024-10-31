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Лукашенко заявил, что видит риски гражданской войны в США

Лукашенко заявил, что может стать свидетелем гражданской войны в США.

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что может стать свидетелем гражданской войны в США.

«Разгул демократии привел к расколу гражданского общества в пугающих размерах. Мы наблюдаем пожароопасную ситуацию в Германии, Франции, Польше, Молдове, Грузии, да и саму Америку лихорадит последнее десятилетие. Я боюсь, что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США, все к этому идет, они, безумцы, делают это собственными руками и еще претендуют наводить порядок в мире. У себя сначала надо разобраться и продемонстрировать мировому сообществу», — сказал Лукашенко в четверг в Минске на Международной конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко Александр