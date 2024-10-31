Лукашенко назвал пожароопасной ситуацию в ФРГ, Франции, Польше, Грузии

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности назвал пожароопасной ситуацию в ФРГ, Франции, Польше, Грузии. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства акцентировал внимание на том, что пожароопасная ситуация сейчас наблюдается во Франции, Польше, Германии. Кроме того, подобная ситуация в Молдове, Грузии и других странах. Он высказал мнение о том, что последнее десятилетие лихорадит саму Америку.
— Я боюсь, что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЕС неспособен навести порядок и назначает внешних врагов.
Также глава государства назвал новый тренд «демократии» — пугать глав стран преследованием МУС.