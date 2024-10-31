Лукашенко назвал пожароопасной ситуацию в ФРГ, Франции, Польше, Грузии

Глава государства акцентировал внимание на том, что пожароопасная ситуация сейчас наблюдается во Франции, Польше, Германии. Кроме того, подобная ситуация в Молдове, Грузии и других странах. Он высказал мнение о том, что последнее десятилетие лихорадит саму Америку.