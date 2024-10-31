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Лукашенко назвал пожароопасной ситуацию в ФРГ, Франции, Польше, Грузии

Лукашенко сказал про пожароопасную ситуацию в Молдове, Польше, Франции и Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности назвал пожароопасной ситуацию в ФРГ, Франции, Польше, Грузии. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства акцентировал внимание на том, что пожароопасная ситуация сейчас наблюдается во Франции, Польше, Германии. Кроме того, подобная ситуация в Молдове, Грузии и других странах. Он высказал мнение о том, что последнее десятилетие лихорадит саму Америку.

— Я боюсь, что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЕС неспособен навести порядок и назначает внешних врагов.

Также глава государства назвал новый тренд «демократии» — пугать глав стран преследованием МУС.