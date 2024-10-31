Казахстан предоставит режим «открытого неба» пяти странам

На мероприятии ИКАО по переговорам о воздушном сообщении ICAN-2024 в Куала-Лумпуре казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями России, Сингапура, Малайзии, Великобритании, Саудовской Аравии, Вьетнама, Грузии, Марокко, Эфиопии и Руанды. Со странами достигнута договоренность по расширению правовой базы для выполнения регулярных рейсов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.
В итоге, количество разрешенных частот с Вьетнамом, Марокко, Эфиопией, Руандой будет увеличено более чем в пять раз: с 14 до 73 рейсов в неделю. С Сингапуром, Вьетнамом, Марокко, Эфиопией и Грузией будет установлен режим «открытое небо», в том числе с предоставлением перевозчикам права использования пятой степени «свободы воздуха». Также были закреплены права на выполнение рейсов в Великобританию.
Вице-министр транспорта РК Канат Ластаев провел встречу с заместителем министра транспорта России Владимиром Потешкиным. Достигнута договоренность по установлению авиасообщения из Казахстана и России в Байконур.
ICAN-2024 проходил в 16-ый раз, в мероприятии приняли участие свыше 700 делегатов из 70 стран, проведено 800 двусторонних переговоров.