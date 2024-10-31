Казахстан предоставит режим «открытого неба» пяти странам

В итоге, количество разрешенных частот с Вьетнамом, Марокко, Эфиопией, Руандой будет увеличено более чем в пять раз: с 14 до 73 рейсов в неделю. С Сингапуром, Вьетнамом, Марокко, Эфиопией и Грузией будет установлен режим «открытое небо», в том числе с предоставлением перевозчикам права использования пятой степени «свободы воздуха». Также были закреплены права на выполнение рейсов в Великобританию.