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Лукашенко обозначил проблему фрагментации переговорного процесса по Украине

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил проблему фрагментации переговорного процесса по разрешению конфликта в Украине. Об этом он заявил 31 октября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о необходимости обеспечения всеобщей безопасности, глава государства обратил внимание на одну проблему, над которой предложил порассуждать в ходе конференции.

«С одной стороны, запущен буквально марафон мирных инициатив. Мы приветствуем любые усилия по деэскалации обстановки, — подчеркнул белорусский лидер. — С другой — налицо фрагментация переговорного процесса, поскольку разные страны объективно тяготеют к региональным центрам силы. Это затрудняет поиск приемлемых компромиссов. Чем быстрее мы объединим свои усилия, тем скорее они будут найдены».

Лукашенко Александр