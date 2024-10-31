Лукашенко обозначил проблему фрагментации переговорного процесса по Украине

«С одной стороны, запущен буквально марафон мирных инициатив. Мы приветствуем любые усилия по деэскалации обстановки, — подчеркнул белорусский лидер. — С другой — налицо фрагментация переговорного процесса, поскольку разные страны объективно тяготеют к региональным центрам силы. Это затрудняет поиск приемлемых компромиссов. Чем быстрее мы объединим свои усилия, тем скорее они будут найдены».