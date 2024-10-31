СМИ сообщили о прогрессе в переговорах между Израилем и «Хезболлой»

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что советник президента США Амос Хохштейн и координатор американской администрации по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк посетят Израиль в четверг, чтобы попытаться достичь соглашения для урегулирования ситуации в Ливане. В среду вечером израильская телерадиокомпания Kan опубликовала проект соглашения о прекращении огня с Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.
«Переговоры по прекращению огня между Израилем и “Хезболлах” в последние 24 часа достигли значительного прогресса, однако администрация (президента США Джо — ред.) Байдена не пришла к окончательному соглашению ни с Израилем, ни с Ливаном», — говорится в сообщении портала.
При этом, как заявил порталу один из американских чиновников, успех, достигнутый в переговорах, «оправдал отправку Хохштейна в Израиль».
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.