СМИ сообщили о прогрессе в переговорах между Израилем и «Хезболлой»

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что советник президента США Амос Хохштейн и координатор американской администрации по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк посетят Израиль в четверг, чтобы попытаться достичь соглашения для урегулирования ситуации в Ливане. В среду вечером израильская телерадиокомпания Kan опубликовала проект соглашения о прекращении огня с Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.