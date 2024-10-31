Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США оказались неспособны быть глобальной опорой для мира. Об этом, как пишет БелТА, белорусский президент высказался в четверг, 31 октября 2024 года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.