Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США оказались неспособны быть глобальной опорой для мира. Об этом, как пишет БелТА, белорусский президент высказался в четверг, 31 октября 2024 года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Александр Лукашенко констатировал, что после распада социалистического лагеря именно США сами себе присвоили звание «лидера свободного мира», однако, несмотря на свой потенциал, Соединенные Штаты не смогли стать одной глобальной опорой и гарантом безопасности.
— А международные институты? Спросите вы. Они, призванные быть универсальным медиатором или арбитром, зачастую демонстрируют полный паралич, ограничиваясь лишь пустыми заявлениями и представительскими функциями, — приводит слова белорусского президента названный источник.
Александр Лукашенко также констатировал, что отсутствие системы сдержек и противовесов имеет своим результатом фактическую деградацию безопасности во всех сферах.
Ранее мы писали о росте пенсий и пособий, который случится уже с 1 ноября 2024 года (вот тут пишем о повышении бюджета прожиточного минимума и пропорциональном увеличении важных социальных выплат).