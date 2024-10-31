Лукашенко считает, что мир может стать свидетелем гражданской войны в США

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября, в четверг, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности выразил мнение, что мир может стать свидетелем гражданской войны в США. Слова главы государства приводит телеграм-канал «Пул Первого».
— Я боюсь что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
По словам президента Беларуси, Америку последнее десятилетие лихорадит. Лукашенко подчеркнул, что «они, безумцы, делают это собственными руками и еще претендуют наводить порядок в нашем мире», пишет БелТА. По его словам, следует сначала разобраться у себя и показать это всему мировому сообществу. В таком случае, заметил глава государства, возможно, «мы и послушаем что-то из уст политиков Соединенных Штатов».
— Но то, что мы слышим сейчас, ужасно — подчеркнул президент Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал новый тренд «демократии» — пугать глав стран преследованием МУС.
Ранее Лукашенко оценил масштаб кризиса на планете и гарантии безопасности стран.
Также глава государства заявил, что ЕС неспособен навести порядок и назначает внешних врагов.