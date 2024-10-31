Лукашенко считает, что мир может стать свидетелем гражданской войны в США

По словам президента Беларуси, Америку последнее десятилетие лихорадит. Лукашенко подчеркнул, что «они, безумцы, делают это собственными руками и еще претендуют наводить порядок в нашем мире», пишет БелТА. По его словам, следует сначала разобраться у себя и показать это всему мировому сообществу. В таком случае, заметил глава государства, возможно, «мы и послушаем что-то из уст политиков Соединенных Штатов».