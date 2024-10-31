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Лукашенко считает, что мир может стать свидетелем гражданской войны в США

Лукашенко предположил, что мир может оказаться свидетелем гражданской войны в Америке.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября, в четверг, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности выразил мнение, что мир может стать свидетелем гражданской войны в США. Слова главы государства приводит телеграм-канал «Пул Первого».

— Я боюсь что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, Америку последнее десятилетие лихорадит. Лукашенко подчеркнул, что «они, безумцы, делают это собственными руками и еще претендуют наводить порядок в нашем мире», пишет БелТА. По его словам, следует сначала разобраться у себя и показать это всему мировому сообществу. В таком случае, заметил глава государства, возможно, «мы и послушаем что-то из уст политиков Соединенных Штатов».

— Но то, что мы слышим сейчас, ужасно — подчеркнул президент Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал новый тренд «демократии» — пугать глав стран преследованием МУС.

Ранее Лукашенко оценил масштаб кризиса на планете и гарантии безопасности стран.

Также глава государства заявил, что ЕС неспособен навести порядок и назначает внешних врагов.