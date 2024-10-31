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Лукашенко: Минск должен быть за переговорным столом по Украине

Белорусские власти последовательно выступают за проведение мирных переговоров по украинскому кризису, как это было ранее.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Беларусь должна принимать участие в мирных переговорах по украинскому кризису, сказал белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании конференции по безопасности, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, российская сторона получила множество предложений от различных стран о том, как провести деэскалацию украинского кризиса.

При этом белорусский лидер отметил, что переговорный процесс начал фрагментироваться, потому что различные государства тяготеют к различным центрам силы. В конечном итоге это затрудняет переговорный процесс.

«Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта на Украине», — заявил Александр Лукашенко.

После чего добавил, что это является вопросом гарантий безопасности белорусской стороны. При этом Минск больше ничего не требует и готов работать в данном направлении.

Лукашенко Александр