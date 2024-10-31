Лукашенко: Минск должен быть за переговорным столом по Украине

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Беларусь должна принимать участие в мирных переговорах по украинскому кризису, сказал белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании конференции по безопасности, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, российская сторона получила множество предложений от различных стран о том, как провести деэскалацию украинского кризиса.
При этом белорусский лидер отметил, что переговорный процесс начал фрагментироваться, потому что различные государства тяготеют к различным центрам силы. В конечном итоге это затрудняет переговорный процесс.
«Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта на Украине», — заявил Александр Лукашенко.
После чего добавил, что это является вопросом гарантий безопасности белорусской стороны. При этом Минск больше ничего не требует и готов работать в данном направлении.