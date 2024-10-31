Во Франции назвали выборы в США моментом истины для Европы

Министра спросили, готовится ли Европа поддерживать Украину в одиночку, если США перестанут помогать Киеву.
По словам Барро, Европе необходимо нарастить темпы производства собственных вооружений, чтобы добиться оборонного суверенитета.
«Мы начали создавать условия для этой автономии, способности обеспечить себя собственными вооружениями, но нужно ускориться. Возможно, это (выборы в США — ред.) станет моментом истины для Европы», — сказал он.
По его словам, если новый президент США решит ослабить поддержку Украины, это будет «исторической ошибкой».
«Европа в этом контексте, каким бы ни был результат американских выборов, должна очнуться, должна застраховать себя, чтобы быть в состоянии обеспечивать свою собственную безопасность и безопасность своих соседей», — сказал он.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
В феврале 2023 года Трамп обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства «в ту же ночь» позвонит президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.