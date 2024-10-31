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Лукашенко заявил, что в мире осталось всего два договора, но и те не работают

Лукашенко сказал про два последних договора в мире, но они не работают.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что в мире осталось два последних договора, но и те не работают. Подробности опубликованы в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства отметил, что сегодня следует констатировать, что фактически не осталось законных международно-правовых инструментов, которые отвечают за формирование гарантии в сфере безопасности.

Президент Беларуси подчеркнул, что, по большему счету, осталось только два договора. Он уточнил, что речь идет про договор о нераспространении ядерного оружия, а также про договор о стратегических наступательных вооружениях.

— Да и те не работают: первый практически не выполняется, а второй морально устарел, — заявил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЕС неспособен навести порядок и назначает внешних врагов.

Также глава государства назвал новый тренд «демократии» — пугать глав стран преследованием МУС.