Лукашенко заявил, что в мире осталось всего два договора, но и те не работают

Президент Беларуси Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что в мире осталось два последних договора, но и те не работают. Подробности опубликованы в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства отметил, что сегодня следует констатировать, что фактически не осталось законных международно-правовых инструментов, которые отвечают за формирование гарантии в сфере безопасности.
Президент Беларуси подчеркнул, что, по большему счету, осталось только два договора. Он уточнил, что речь идет про договор о нераспространении ядерного оружия, а также про договор о стратегических наступательных вооружениях.
— Да и те не работают: первый практически не выполняется, а второй морально устарел, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЕС неспособен навести порядок и назначает внешних врагов.
Также глава государства назвал новый тренд «демократии» — пугать глав стран преследованием МУС.