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В Шахтах назначили и.о. главы администрации

В городе Шахты обязанности главы администрации будет исполнять Владимир Петров.

Источник: Reuters

Как сообщили в мэрии, он приступит к работе с 1 ноября.

31 октября пост главы покинул Андрей Горцевской, и депутаты приняли его отставку.

С 1 августа 2023 года Владимир Петров занимал должность первого заместителя главы города. На этом посту он сменил Алексея Тушминцева.

Владимир Петров уже имел опыт работы в администрации Шахт. С 2017 по 2020 год он занимал пост заместителя главы. Затем он получил повышение и стал генеральным директором некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». После этого он вернулся в Шахты.