В Шахтах назначили и.о. главы администрации

Как сообщили в мэрии, он приступит к работе с 1 ноября.
31 октября пост главы покинул Андрей Горцевской, и депутаты приняли его отставку.
С 1 августа 2023 года Владимир Петров занимал должность первого заместителя главы города. На этом посту он сменил Алексея Тушминцева.
Владимир Петров уже имел опыт работы в администрации Шахт. С 2017 по 2020 год он занимал пост заместителя главы. Затем он получил повышение и стал генеральным директором некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». После этого он вернулся в Шахты.