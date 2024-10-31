В Шахтах назначили и.о. главы администрации

Владимир Петров уже имел опыт работы в администрации Шахт. С 2017 по 2020 год он занимал пост заместителя главы. Затем он получил повышение и стал генеральным директором некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». После этого он вернулся в Шахты.