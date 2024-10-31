Лукашенко рассказал о попытках украинских генералов связаться с Путиным

Он напомнил, что Белоруссию называют «соагрессором» из-за того, что с ее территории российские войска вошли на Украину.
«Я так в шутку говорю: “Это к Зеленскому вопрос, почему путь в Восточную Россию оказался через Киев короче”. Да, действительно у нас шли учения, очень масштабные, на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу вдоль границы Украины, половина была выведена», — сказал Лукашенко.
По его словам, со временем станет известно, «кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев».
«Но дальше же интересней. Дальше папа римский и весь Запад подключился, просил на моих глазах президента России: “Остановитесь, не надо”. Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: “Давай договоримся, не будем, и так далее”, — рассказал белорусский президент.
Он отметил, что российское командование отвело войска от Киева, еще раз поверив Западу.
«И какой результат? Мы видим», — сказал Лукашенко.
Поэтому, считает Лукашенко, прежде всего нужно сесть за стол переговоров без предварительных условий. И на Украине, добавил он, еще остались разумные люди, прежде всего военные, которые хотят закончить конфронтацию.
В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Причем, по информации газеты New York Times, третий пункт подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности «Томагавк».
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «план победы» фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен «протрезветь» и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.