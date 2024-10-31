Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал санкции и запреты Запада бандитскими. Об этом, как пишет БелТА, белорусский президент высказался в четверг, 31 октября 2024 года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Как подчеркнул Лукашенко, именно западные санкции фактически ставят под угрозу стабильное и устойчивое развитие всего мирового сообщества.
Вместе с тем, санкции, которые приняты Западом изначально были направлены на разрушение национальных экономик, но на практике они «работают против простых людей».
— В таких условиях ни о каком выполнении обязательств по Целям устойчивого развития ООН не может быть и речи. Совершенно очевидно, что без бандитских запретов и ограничений Запада мир намного ближе продвинулся бы к решению этих задач, — констатировал белорусский президент.
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