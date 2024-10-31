Лукашенко назвал санкции и запреты Запада бандитскими

— В таких условиях ни о каком выполнении обязательств по Целям устойчивого развития ООН не может быть и речи. Совершенно очевидно, что без бандитских запретов и ограничений Запада мир намного ближе продвинулся бы к решению этих задач, — констатировал белорусский президент.