Власти Петербурга не планируют ограничивать продажу алкоголя в магазинах

Однако в Северной столице на повестке дня стоит «борьба с засильем пресловутых “наливаек”», отметил Четырбок. Парламентарий напомнил, что на последнем заседании рабочей группы по борьбе с рюмочными-оборотнями было решено ограничить продажу алкоголя во всех заведениях общепита — с 11 до 22 часов, то есть по аналогии со временем продажи в магазинах. Исключение сделано для ресторанов, на которые ограничение не распространяется. Что именно считать рестораном, депутаты также намерены прописать в законе.