Мособлдума объединила городские округа Дзержинский и Люберцы

Уточняется, что с соответствующей инициативой выступил совет депутатов Дзержинского — она была поддержана депутатами Люберец. Как рассказал в рамках заседания глава Дзержинского Андроник Пак, практика Московской области показывает положительный эффект от объединения городских округов.
«Консолидированный бюджет составит 12,8 млрд руб. Объединение бюджета даст возможность более эффективно распределять средства по государственным и муниципальным программам, обеспечивать оперативность решений вопросов благоустройства, ЖКХ, строительства и ремонта дорог, расселения ветхого жилья, открытия новых объектов социальной инфраструктуры», — сказал Пак.
По его словам, положительные перспективы ожидаются и в муниципальном управлении. Предполагается, что объединение городских округов создаст единую административную структуру, даст возможность концентрации ресурсов для повышения качества в решении вопросов местного значения. Регистрация останется прежней — документы жителям менять не потребуется.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» сообщил, что совет депутатов города Люберцы планирует объединить его с Дзержинским. Соответствующий документ появился на официальном сайте администрации округа. Согласно данному документу, решение об этом было вынесено по итогам публичных слушаний по вопросу объединения округов. Совет депутатов выразил мнение жителей Люберец, уточнили депутаты.