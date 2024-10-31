Мособлдума объединила городские округа Дзержинский и Люберцы

Ранее портал «Подмосковье сегодня» сообщил, что совет депутатов города Люберцы планирует объединить его с Дзержинским. Соответствующий документ появился на официальном сайте администрации округа. Согласно данному документу, решение об этом было вынесено по итогам публичных слушаний по вопросу объединения округов. Совет депутатов выразил мнение жителей Люберец, уточнили депутаты.