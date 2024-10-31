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Лукашенко предложил вывести американское ядерное оружие из Евразии

Белорусские власти разместили на собственной территории российское тактическое ядерное оружие для обеспечения безопасности Союзного государства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Наличие американского ядерного оружия в Евразии является анахронизмом, сказал глава государства Александр Лукашенко на заседании конференции по безопасности, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, сейчас есть первостепенные меры по деэскалации напряженности в мире, которые необходимо реализовать. Белорусская сторона готова озвучить свои предложения по данной тематике.

«Для реальной разрядки обстановки и создания условий для диалога необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии», — отметил Александр Лукашенко.

При этом американский ядерный арсенал белорусский лидер назвал анахронизмом времен холодной войны. Глава государства обратил внимание, что официальный Минск не останется в стороне.

«Это я отвечаю тем, кто сегодня переживает за то, что у нас размещено тактическое ядерное оружие», — подчеркнул глава государства.

После чего напомнил, что по историческим меркам не так давно с белорусской территории было выведено стратегическое ядерное оружие. В данный момент оно находится на вооружении российской армии.

Александр Лукашенко обратил внимание, что вывода ядерного оружия с белорусской территории в первую очередь требовали Соединенные Штаты.

Лукашенко Александр