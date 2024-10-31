Лукашенко предложил вывести американское ядерное оружие из Евразии

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Наличие американского ядерного оружия в Евразии является анахронизмом, сказал глава государства Александр Лукашенко на заседании конференции по безопасности, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, сейчас есть первостепенные меры по деэскалации напряженности в мире, которые необходимо реализовать. Белорусская сторона готова озвучить свои предложения по данной тематике.
«Для реальной разрядки обстановки и создания условий для диалога необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии», — отметил Александр Лукашенко.
При этом американский ядерный арсенал белорусский лидер назвал анахронизмом времен холодной войны. Глава государства обратил внимание, что официальный Минск не останется в стороне.
«Это я отвечаю тем, кто сегодня переживает за то, что у нас размещено тактическое ядерное оружие», — подчеркнул глава государства.
После чего напомнил, что по историческим меркам не так давно с белорусской территории было выведено стратегическое ядерное оружие. В данный момент оно находится на вооружении российской армии.
Александр Лукашенко обратил внимание, что вывода ядерного оружия с белорусской территории в первую очередь требовали Соединенные Штаты.