Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проблеме фрагментации переговорного процесса по Украине. Подобное заявление он, как передает БелТА, сделал в четверг, 31 октября 2024 года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.