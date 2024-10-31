Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проблеме фрагментации переговорного процесса по Украине. Подобное заявление он, как передает БелТА, сделал в четверг, 31 октября 2024 года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Говоря о текущих геополитических процессах, а также о необходимости обеспечения всеобщей безопасности, Лукашенко констатировал тенденцию фрагментации.
— С одной стороны, запущен буквально марафон мирных инициатив. Мы приветствуем любые усилия по деэскалации обстановки. С другой — налицо фрагментация переговорного процесса, поскольку разные страны объективно тяготеют к региональным центрам силы, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Белорусский президент констатировал, что подобная динамика приводит к затруднению поиска приемлемых компромиссов.
— Чем быстрее мы объединим свои усилия, тем скорее они будут найдены, — подчеркнул Лукашенко.
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