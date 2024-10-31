Казахстан и Россия запустят авиарейсы в Байконур

Согласно достигнутым договоренностям, количество разрешенных частот с 4 странами (Вьетнам, Марокко, Эфиопия, Руанда) было увеличено более чем в 5 раз (с 14 до 73 рейсов в неделю). Также, с 5 странами (Сингапур, Вьетнам, Марокко, Эфиопия, Грузия) установлен режим «открытое небо», в том числе с предоставлением перевозчикам права использования пятой степени «свободы воздуха». Вместе с тем в ходе переговоров были закреплены права на выполнение рейсов в Великобританию.