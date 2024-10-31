Лукашенко сказал о «ничьей» в украинском конфликте — все упирается в Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда может быть «ничья» в украинском конфликте, пишет БелТА.
Так, во время второй Минской международной конференции по евразийской безопасности Александр Лукашенко сказал о возможностях мирного урегулирования в Украине, а также о своих последних контактах с западными представителями и наметившемся крене.
— Последние мои контакты с умными представителями «цивилизованного Запада» говорят о том, что у нас наметился некий крен, — пояснил он.
В частности, белорусский президент уверен, что на Западе осознали необходимость переговоров по украинской ситуации.
— Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине, — прокомментировал он.
При этом Лукашенко, используя спортивный термин, назвал условия, когда возможна «ничья» в украинском конфликте.
— Возможно быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю, — заявил он.
Однако также Лукашенко констатировал, что ситуация на земле меняется каждый день. А также отметил, что на данный момент вероятность потенциальных мирных переговоров по Украине зависит от амбиций одного политика.
— Все упирается в одного человека — Владимира Зеленского, у которого взыграли амбиции, в то время как война идет на территории его страны, — указал глава республики.
Лукашенко подчеркнул, что, прежде всего, украинские военные хотят закончить конфликт. А также сказал о всеобщем осознании того, что Украина не сможет одержать победу в боевых действиях.
— На поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, и на Западе. Ну так надо двигаться, договариваться. Каждый день гибнут тысячи ни в чем не повинных людей с двух сторон, — резюмировал президент.
А еще президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что мир может стать свидетелем гражданской войны в США.