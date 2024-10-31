Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил принять международный документ о киберненападении. Соответствующее предложение он озвучил, как пишет БелТА, в четверг, 31 октября 2024 года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Лукашенко констатировал, что в настоящее время в киберсфере бесконтрольно развивается целая индустрия, которая имеет своими целями создание и внедрение вредоносных решений, способных привести к негативным последствиям глобального масштаба.
— Необходимо принять международный правовой акт о киберненападении, предполагающий отказ от применения друг против друга этого оружия, а также формирование системы контроля за его разработкой и использованием, — приводит слова Лукашенко обозначенный выше источник.
Ранее мы писали о том, что уже с 1 ноября 2024 года в Беларуси вырастут некоторые пенсии и пособия (вот здесь о росте бюджета прожиточного минимума и «привязанных» к этой величине социальных выплат).