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Договор с КНДР, хиджабы в школах и иск к Google. Темы брифинга Пескова

Договор о стратегическом партнерстве с КНДР, дискуссия по поводу хиджабов в школах и иск российских телеканалов к компании Google стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Остальные встречи будут непубличными

Крупных открытых мероприятий у главы государства на 31 октября не запланировано.

О ситуации на Украине

Киевский режим начинает проявлять «изрядную нервозность» из-за динамики на фронтах: «Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах, эту динамику констатируют».

Все «планы мира» Владимира Зеленского направлены на то, чтобы скорее затянуть «по уши» в войну страны Запада: «Все ухищрения [Зеленского] имеют такую конечную цель».

О санкциях

Решение США сделать в преддверии зимы исключение из санкций для сделок с российскими банками в сфере энергетики соответствует обычному для них прагматичному подходу: «Это обычная практика».

О сотрудничестве с КНДР

Кремль не располагает информацией о сотрудничестве России и КНДР в ракетных технологиях, это входит в компетенцию Минобороны РФ.

Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами предполагает сотрудничество во всех областях, это «не должно никого ни пугать, ни заботить». «Это суверенное право и КНДР, и России — развивать отношения, будучи соседними государствами».

О хиджабах в школе

Кремль не участвует в дискуссии по поводу хиджабов в школах, «каждый регион реализует свои полномочия».

Об иске российских телеканалов к Google

Цифра предъявленного иска 17 российских телеканалов к Google в размере двух ундециллионов рублей является символической: «Хотя она конкретно сформулированная сумма, я даже не могу это число произнести, но, скорее, она исполнена символизма».

Компания не должна ограничивать вещание российских телеканалов, нужно исправить ситуацию: «Это, наверное, должно стать поводом руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что может сделать компания».

Песков Дмитрий