Договор с КНДР, хиджабы в школах и иск к Google. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Остальные встречи будут непубличными
Крупных открытых мероприятий у главы государства на 31 октября не запланировано.
О ситуации на Украине
Киевский режим начинает проявлять «изрядную нервозность» из-за динамики на фронтах: «Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах, эту динамику констатируют».
Все «планы мира» Владимира Зеленского направлены на то, чтобы скорее затянуть «по уши» в войну страны Запада: «Все ухищрения [Зеленского] имеют такую конечную цель».
О санкциях
Решение США сделать в преддверии зимы исключение из санкций для сделок с российскими банками в сфере энергетики соответствует обычному для них прагматичному подходу: «Это обычная практика».
О сотрудничестве с КНДР
Кремль не располагает информацией о сотрудничестве России и КНДР в ракетных технологиях, это входит в компетенцию Минобороны РФ.
Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами предполагает сотрудничество во всех областях, это «не должно никого ни пугать, ни заботить». «Это суверенное право и КНДР, и России — развивать отношения, будучи соседними государствами».
О хиджабах в школе
Кремль не участвует в дискуссии по поводу хиджабов в школах, «каждый регион реализует свои полномочия».
Об иске российских телеканалов к Google
Цифра предъявленного иска 17 российских телеканалов к Google в размере двух ундециллионов рублей является символической: «Хотя она конкретно сформулированная сумма, я даже не могу это число произнести, но, скорее, она исполнена символизма».
Компания не должна ограничивать вещание российских телеканалов, нужно исправить ситуацию: «Это, наверное, должно стать поводом руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что может сделать компания».