Лукашенко рассказал о попытках украинских генералов связаться с Путиным

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 2022 году, когда российские войска были под Киевом, ему звонили украинские генералы, просили связаться с главой российского государства Владимиром Путиным, чтобы остановить бои и сдаться в плен.
«Вот вы (Белоруссия за то, что помогает РФ — ред.) соагрессоры и так далее, с вашей территории россияне зашли на территорию Украины. Я так в шутку говорю: “Это к Зеленскому вопрос, почему путь в восточную Россию оказался через Киев короче”. Да, действительно у нас шли учения (в 2022 году — ред.), очень масштабные на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу вдоль границы Украины, половина была выведена», — сказал он, выступая в четверг на конференции по евразийской безопасности.
Президент Белоруссии добавил, что со временем станет известно, «кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев».
«Но дальше же интересней. Дальше папа Римский и весь Запад подключился, просил на моих глазах президента России: “Остановитесь, не надо”. Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: “Давай договоримся, не будем и так далее”. Отвели войска от Киева и что потом? В Киеве войска были. Захват столицы — это крест. Что военные в России этого не понимали? Понимали. Еще раз поверили (Западу — ред.). И какой результат? Мы видим», — отметил Лукашенко.