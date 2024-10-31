Лукашенко рассказал о попытках украинских генералов связаться с Путиным

«Но дальше же интересней. Дальше папа Римский и весь Запад подключился, просил на моих глазах президента России: “Остановитесь, не надо”. Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: “Давай договоримся, не будем и так далее”. Отвели войска от Киева и что потом? В Киеве войска были. Захват столицы — это крест. Что военные в России этого не понимали? Понимали. Еще раз поверили (Западу — ред.). И какой результат? Мы видим», — отметил Лукашенко.