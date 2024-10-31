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Лукашенко рассказал о переписке с высокопоставленным чиновником США

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал о переписке с чиновником США, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

По словам главы государства, недавно через посредников ему пришлось переписываться с высокопоставленным американским чиновником.

«Они нас пугали тем, что “если вы не дай бог поможете России и зайдете в Украину, если вы там чего-то что-то, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну”. Я им написал “попробуйте” по поводу войны. А по поводу санкций (это важно): “Мы же верующие люди” (наверное, это отсылка к официальному девизу США In God We Trust. — Прим. БЕЛТА). Не буду говорить об ответе», — не стал раскрывать интригу Президент.

Лукашенко Александр