Лукашенко рассказал о переписке с высокопоставленным чиновником США

По словам главы государства, недавно через посредников ему пришлось переписываться с высокопоставленным американским чиновником.



«Они нас пугали тем, что “если вы не дай бог поможете России и зайдете в Украину, если вы там чего-то что-то, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну”. Я им написал “попробуйте” по поводу войны. А по поводу санкций (это важно): “Мы же верующие люди” (наверное, это отсылка к официальному девизу США In God We Trust. — Прим. БЕЛТА). Не буду говорить об ответе», — не стал раскрывать интригу Президент.