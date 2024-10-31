Bloomberg: кто бы ни победил на выборах в США — проиграет Си

Как пишет Васвани в статье для Bloomberg, после недавней встречи министра иностранных дел Китая Ван И с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном официальные китайские СМИ отметили, что поддержание связей «в правильном направлении зависит от руководства глав двух государств».
Это будет нелегко. Взаимная подозрительность удерживает недоверие на пике. Китай считает, что США пытаются сдержать его рост, а Вашингтон считает, что Пекин стремится переделать мир по своему образу и подобию, нарушив порядок, установленный американцами со времен Второй мировой войны.
Дональд Трамп известен своей непредсказуемостью и считает себя специалистом по заключению сделок. Это, по его мнению, поможет ему придерживаться жесткой линии в отношении Пекина. Он рассматривает американо-китайские отношения через призму торговли, и, судя по тому, что он говорил во время предвыборной кампании, на карту поставлено ускоренное отдаление в сфере экономики.
Как отмечает Али Вайн из International Crisis Group, экс-президент США в высшей степени ориентирован на сделки и ставит другие цели (укрепление американских альянсов и партнерств в Азии и улучшение ситуации с правами человека в Китае) ниже «более сбалансированных» экономических отношений с Пекином.
Камала Харрис не согласна с позицией Трампа по торговым тарифам. Она утверждает, что Вашингтон уже проиграл торговую войну, которую сам и начал. При этом она не упоминает майское решение нынешней администрации США ввести ряд собственных ограничений на различные виды продукции, начиная с литиевых аккумуляторов, которые играют решающую роль в цепочке поставок электромобилей (отрасли, в которой Китай занимает лидирующие позиции), и заканчивая сталью, алюминием и солнечными батареями.
При президенте Джо Байдене ограничения на доступ Китая к передовым американским технологиям ужесточились. Если Харрис победит, вероятно, ничего не изменится. И США, и Китай считают полупроводниковую промышленность ключевым сектором. Несмотря на то что на долю США приходится 25% спроса на микросхемы, мощности по производству чипов в США сейчас составляют всего 12%. Для сравнения, в 1990-х годах Америка производила 37% чипов.
В 2022 году в США приняли Закон о чипах и науке для выравнивания условий конкуренции и защиты национальной безопасности. Он призван стимулировать местных производителей компьютерных чипов, деталей для электромобилей и других новых технологий. Цель состоит в том, чтобы не допустить попадания американских инноваций в руки Пекина.
Еще одна мера Министерства финансов, объявленная 28 октября, предусматривает ограничения на инвестиции США в чувствительные технологии.
Вот почему Си уделяет особое внимание национальной безопасности и технологической самодостаточности. Это также одна из причин, по которой Тайвань так важен для Пекина. Как пишет Васвани, в Тайване выпускается 90% полупроводников, производимых во всем мире. Тот, кто контролирует этот остров, получает доступ к жизненно важной отрасли.
Но ни Харрис, ни Трамп не будут помогать ему в этом. При Трампе США увеличили объем продаж оружия на остров и количество американских судов, проходящих через Тайваньский пролив.
Президентство Харрис тоже не улучшило бы ситуацию: она отвергла претензии Пекина в Южно-Китайском море и намекнула на связь между конфликтом на Украине и тем, что может произойти с Тайванем. На Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году Харрис заявила, что, если Россия добьется успеха на Украине, «другие авторитарные державы могут стремиться подчинить мир своей воле с помощью принуждения, дезинформации и даже грубой силы».
Снижение напряженности отвечает интересам обеих стран, и диалог, в том числе личные беседы, должен продолжаться, независимо от того, кто будет избран в США в следующий вторник. Такая возможность представится на Конференции ООН по изменению климата, которая начнется в Азербайджане 11 ноября.
Да, это не та дружба, которой может доверять любая из сторон. Но США и Китаю надо вместе прилагать усилия, чтобы избежать сползания к конфликту. И Си, и следующему президенту США следует помнить одну полезную фразу: «Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе».