Bloomberg: кто бы ни победил на выборах в США — проиграет Си

Президентство Харрис тоже не улучшило бы ситуацию: она отвергла претензии Пекина в Южно-Китайском море и намекнула на связь между конфликтом на Украине и тем, что может произойти с Тайванем. На Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году Харрис заявила, что, если Россия добьется успеха на Украине, «другие авторитарные державы могут стремиться подчинить мир своей воле с помощью принуждения, дезинформации и даже грубой силы».