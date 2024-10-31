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Лавров и Рыженков сказали о документе по гарантиям безопасности Беларуси и РФ

Рыженков и Лавров поговорили о разработке документа о гарантиях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в Минске обсудили разработку документа о гарантиях безопасности, сообщает БелТА.

При этом глава белорусского МИДа заметил, что в плане развития двусторонних отношений Беларуси и России на повестке нет никаких экстренных вопросов. Но следует подготовиться к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Еще Рыженков указал на важные документы в плане обеспечения безопасности Союзного государства.

— И я очень благодарен российской стороне, что мы находим понимание по всем моментам, с которыми сталкиваемся при подготовке базовых документов, соглашения о гарантиях безопасности, — прокомментировал министр.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проведении Высшего госсовета Союзного государства 5 декабря.

Еще Рыженков сказал, что наработки II Минской международной конференции по евразийской безопасности будут использоваться для подготовки хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

В свою очередь, Сергей Лавров выразил надежду на то, что дискуссии помогут наполнить данную хартию конкретным практическим содержанием.

— Будем активнейшим образом поддерживать эту работу, указал глава российской дипломатии.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.