Лавров и Рыженков сказали о документе по гарантиям безопасности Беларуси и РФ

Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в Минске обсудили разработку документа о гарантиях безопасности, сообщает БелТА.
При этом глава белорусского МИДа заметил, что в плане развития двусторонних отношений Беларуси и России на повестке нет никаких экстренных вопросов. Но следует подготовиться к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Еще Рыженков указал на важные документы в плане обеспечения безопасности Союзного государства.
— И я очень благодарен российской стороне, что мы находим понимание по всем моментам, с которыми сталкиваемся при подготовке базовых документов, соглашения о гарантиях безопасности, — прокомментировал министр.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проведении Высшего госсовета Союзного государства 5 декабря.
Еще Рыженков сказал, что наработки II Минской международной конференции по евразийской безопасности будут использоваться для подготовки хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
В свою очередь, Сергей Лавров выразил надежду на то, что дискуссии помогут наполнить данную хартию конкретным практическим содержанием.
— Будем активнейшим образом поддерживать эту работу, указал глава российской дипломатии.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.