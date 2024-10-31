Лавров и Рыженков сказали о документе по гарантиям безопасности Беларуси и РФ

При этом глава белорусского МИДа заметил, что в плане развития двусторонних отношений Беларуси и России на повестке нет никаких экстренных вопросов. Но следует подготовиться к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Еще Рыженков указал на важные документы в плане обеспечения безопасности Союзного государства.