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Радий Хабиров потребовал усилить меры противодействия терроризму

Радий Хабиров потребовал усилить меры противодействия терроризму.

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Глава Башкирии Радий Хабиров 31 октября провел заседание региональной антитеррористической комиссии с участием руководителей администраций городов и районов республики, на котором обсудили вопросы профилактики и противодействия радикальным и экстремистским явлениям.

«В условиях нарастания угроз от нас требуется полная готовность всех субъектов противодействия терроризму к реагированию на обострение обстановки, особенно на муниципальном уровне. Результативность мер напрямую зависит от системной профилактической деятельности органов местного самоуправления и антитеррористических комиссий муниципальных образований», — подчеркнул Хабиров.

Он также отметил важность организации межведомственного взаимодействия по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

«Серьезную угрозу представляет деятельность украинских радикальных структур, которые развернули в российских регионах беспрецедентную кампанию по созданию предпосылок к протестной активности, пропаганде неонацистских идей, обострению межнациональных и межрелигиозных отношений», — сказал Глава РБ.

Ранее в Уфе прошел круглый стол «Специальная военная операция и проблемы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в национальных регионах Российской Федерации».