Радий Хабиров потребовал усилить меры противодействия терроризму.

«В условиях нарастания угроз от нас требуется полная готовность всех субъектов противодействия терроризму к реагированию на обострение обстановки, особенно на муниципальном уровне. Результативность мер напрямую зависит от системной профилактической деятельности органов местного самоуправления и антитеррористических комиссий муниципальных образований», — подчеркнул Хабиров.