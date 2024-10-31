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«Больше мы ничего не требуем». Лукашенко назвал интерес Беларуси в мирных переговорах по Украине

Лукашенко уверен, что Минск должен быть за столом мирных переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о необходимости участия Минска в мирных переговорах по Украине, сообщает БелТА.

В частности, Лукашенко заявил, что Минск должен быть за столом переговоров по урегулированию ситуации в Украине. При этом он озвучил интерес Беларуси в переговорах по украинской ситуации.

— Наш интерес — Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта в Украине (урегулирования конфликта в Украине. — Прим. БелТА), — пояснил он.

При этом Лукашенко добавил, что участие белорусской стороны в переговорном процессе является гарантией безопасности республики.

— Это вопрос гарантии нашей безопасности. Больше мы ничего не требуем в этом плане. Готовы в этом направлении работать, — заявил президент.

Ранее также Лукашенко сказал, кто мешает Беларуси участвовать в переговорах по Украине.

Также белорусский президент назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.