«Больше мы ничего не требуем». Лукашенко назвал интерес Беларуси в мирных переговорах по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о необходимости участия Минска в мирных переговорах по Украине, сообщает БелТА.
В частности, Лукашенко заявил, что Минск должен быть за столом переговоров по урегулированию ситуации в Украине. При этом он озвучил интерес Беларуси в переговорах по украинской ситуации.
— Наш интерес — Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта в Украине (урегулирования конфликта в Украине. — Прим. БелТА), — пояснил он.
При этом Лукашенко добавил, что участие белорусской стороны в переговорном процессе является гарантией безопасности республики.
— Это вопрос гарантии нашей безопасности. Больше мы ничего не требуем в этом плане. Готовы в этом направлении работать, — заявил президент.
Ранее также Лукашенко сказал, кто мешает Беларуси участвовать в переговорах по Украине.
Также белорусский президент назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.