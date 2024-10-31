Молдавский депутат заявил о давлении на судей для признания итогов выборов

Конституционный суд Молдавии 31 октября собрался на заседание, чтобы обсудить вопрос возможного признания итогов референдума о евроинтеграции. Молдавская оппозиция проводит у здания Конституционного суда акцию протеста против признания итогов референдума о ЕС. Среди протестующих представители оппозиционной Партии коммунистов и блока «Победа». Молдавская полиция не пускала часть представителей оппозиционного блока «Победа» в здание КС для подачи запроса о непризнании итогов референдума о ЕС, однако позже им позволили зайти, но удерживали их в коридоре. Вскоре им все же удалось передать обращение. Депутаты от блока надеются, что КС возьмет паузу в рассмотрении вопроса и даст им возможность представить свои аргументы.