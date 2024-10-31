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Лавров назвал тупой «формулу мира» Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского шизофреническим, а его «формулу мира» — тупой. Об этом он заявил на Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Лавров отметил, что на Западе много лет полностью игнорируют дискриминацию русскоязычных граждан на территории Украины.

«На это грубейшее нарушение устава (ООН — ред.) русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую “формулу мира” Зеленского», — сказал он.

Лавров также добавил, что «план победы» Зеленского является «шизофреническим».

В свою очередь официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что представленный союзникам Украины «план победы» Владимира Зеленского вызвал у них обеспокоенность.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над так называемой «формулой мира» с июля, завершить ее составление планируется в ноябре.

Ранее Зеленский заявил, что Запад давит на Украину из-за «плана победы».

Лавров Сергей