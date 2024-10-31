Лавров назвал тупой «формулу мира» Зеленского

Лавров отметил, что на Западе много лет полностью игнорируют дискриминацию русскоязычных граждан на территории Украины.
«На это грубейшее нарушение устава (ООН — ред.) русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую “формулу мира” Зеленского», — сказал он.
Лавров также добавил, что «план победы» Зеленского является «шизофреническим».
В свою очередь официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что представленный союзникам Украины «план победы» Владимира Зеленского вызвал у них обеспокоенность.
Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над так называемой «формулой мира» с июля, завершить ее составление планируется в ноябре.
Ранее Зеленский заявил, что Запад давит на Украину из-за «плана победы».