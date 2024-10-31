Лавров назвал тупой «формулу мира» Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского шизофреническим, а его «формулу мира» — тупой. Об этом он заявил на Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет РИА Новости.