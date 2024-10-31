Запад полмира обложил незаконными санкциями — Лукашенко

«Недавно мне пришлось через посредников переписываться с одним высокопоставленным чиновником США. Они нас пугают, что, если вы, не дай бог, поможете России… мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну. Я ему написал: “Попробуйте — это по поводу войны”, — сказал президент.