Запад полмира обложил незаконными санкциями — Лукашенко

АСТАНА, 31 окт — Sputnik. Запад обложил полмира незаконными санкциями, заявил Александр Лукашенко, открывая сессию высокого уровня на конференции по евразийской безопасности.
«Незаконными санкциями обложено полмира. Нелегитимными ограничениями парализованы целые отрасли экономики. Право частной собственности уничтожено», — подчеркнул президент Беларуси.
Между тем, отметил он, «коллективный Запад десятилетиями нас учил, что такое частная собственность».
«И где она? Арестовываются государственные активы и просто в наглую разворовываются суверенные государственные ресурсы, взрываются газопроводы, перекрывается доступ к морю», — добавил Лукашенко.
В однополярном мире, отметил он, буквально все превращается в оружие — например, «приобретение западных брендов больше не является гарантией технологической безопасности».
«Ведь в любой момент нам могут отказать в поставках запасных частей или в сервисном обслуживании. Мы это в Беларуси уже увидели. В России, наверное, тем более», — обратил внимание он.
По словам белорусского президента, нужно исключить практику применения незаконных санкций без одобрения Совбеза ООН.
«Необходимо исключить практику применения незаконных санкций без решения Совета безопасности ООН, надо создать действенный механизм международных правовых гарантий, не допускающих такого способа давления», — сказал он.
Сама же Беларусь, заявил Лукашенко, не боится поступающих из США угроз за поддержку Москвы.
«Недавно мне пришлось через посредников переписываться с одним высокопоставленным чиновником США. Они нас пугают, что, если вы, не дай бог, поможете России… мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну. Я ему написал: “Попробуйте — это по поводу войны”, — сказал президент.