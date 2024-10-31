Шоилица: результаты еврореферендума нужно аннулировать

«Во-первых, закон запрещает проводить референдум в один день с выборами. Во-вторых, плебисцит провалился внутри страны. Его “вытянули” именно из-за границы, где у нас не было ни наблюдателей, ни видеосъемки и прочих технологий мониторинга. Поэтому я считаю этот плебисцит незаконным», — рассказал Шоилица.