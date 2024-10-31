Шоилица: результаты еврореферендума нужно аннулировать

Молдавские власти провели незаконный референдум, который нарушает не только рекомендации Венецианской комиссии и нормы Кодекса о выборах, но и Конституцию страны, мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.
«Во-первых, закон запрещает проводить референдум в один день с выборами. Во-вторых, плебисцит провалился внутри страны. Его “вытянули” именно из-за границы, где у нас не было ни наблюдателей, ни видеосъемки и прочих технологий мониторинга. Поэтому я считаю этот плебисцит незаконным», — рассказал Шоилица.
По его словам, на зарубежных участках были серьёзные фальсификации. В руки активиста попало видео с подвозом избирателей на автобусах, которое было снято в Румынии 20 октября. Его также смущает неожиданное изменение уровня одобрения референдума, произошедшее в 3 часа ночи 21 октября, когда начали приходить результаты из США и Канады.
«В Америке сегодня Майя Санду имеет определенную власть. Они помешали и устроили фальсификации. Мы же видим, что этот референдум вытянули всего лишь 10 тысяч голосов. Это странно», — отметил общественник.
Он считает, что разница в 10 тысяч голосов не может заставить страну пойти на серьёзный шаг и изменить Конституцию. По мнению Шоилицы, изменить закон можно было бы, если бы плебисцит поддержали 70% граждан.
На конституционный референдум был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет». По официальным данным Центризбиркома, из общего числа 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «да», а 739 155 человек — за вариант «нет».