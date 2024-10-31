«Для разрядки обстановки». Лукашенко сказал, что ядерное оружие США нужно вывести с территории Евразии

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что необходимо вывести ядерное оружие США с территории Евразии, сообщает БелТА.
В частности, Лукашенко высказался о первостепенных мерах по деэскалации напряженности в мире. И в этом плане сказал о необходимости выведения ядерного арсенала США из Европы.
— Для реальной разрядки обстановки и создания условий диалога необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии, — заявил он.
Лукашенко назвал ядерный арсенал США анахронизмом холодной войны. И добавил, что если это произойдет, «тогда и мы в стороне не останемся». Так, белорусский президент ответил переживающим за то, что на территории Беларуси размещено тактическое ядерное оружие.
Но еще Лукашенко сказал, что США ранее требовали от Беларуси.
— Не забывайте, что мы совсем недавно (я это помню) стратегическое вывели вооружение, самое передовое, которое сегодня на вооружении России, и этого от нас требовали прежде всего США, — напомнил президент.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко назвал интерес Беларуси в мирных переговорах по Украине: «Больше мы ничего не требуем».
Также белорусский президент назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.