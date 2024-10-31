Токаев провёл встречу с президентом ЕБРР

Президент ЕБРР поделилась планами в потенциальных областях взаимодействия, призванных способствовать устойчивому росту, улучшению инвестиционного климата и модернизации в нашей стране. Она сообщила, что банк внимательно изучает инвестиционные проекты Казахстана, и заявила о заинтересованности в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития. ЕБРР намерен в ближайшие годы вложить 2 млрд евро в экономику Казахстана в рамках осуществления программы «зеленого» перехода. В этом году Европейский банк реконструкции и развития для реализации 22 проектов инвестирует в нашу страну 650 млн долларов.