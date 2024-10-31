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Депутаты одобрили смену статуса девяти округов в Нижегородской области

Заксобрание Нижегородской области 31 октября одобрило преобразование девяти из 15 городских округов региона в муниципальные с 1 января 2025 года. Изменения связаны с требованием федерального законодательства.

Источник: Коммерсантъ

С 2025 года городской округ должен соответствовать трем критериям: не менее ⅔ населения проживает в городской местности; площадь сел и территории для развития инфраструктуры не должна в два и более раза превышать площадь городов округа; плотность населения округа должна в пять и более раз превышать средний показатель по стране.

Одному или нескольким требованиям не соответствуют Перевозский, Семеновский, Навашинский, Воротынский, Сокольский городские округа городов Бор, Чкаловск, Шахунья и Первомайск. В их наименованиях слово «городской» заменят на «муниципальный». И будет, например, «муниципальный округ город Чкаловск». Смена статуса не повлечет перевыборы в советы депутатов.

Таким образом, в Нижегородской области с 2025 года останется шесть городских округов: Нижний Новгород, Дзержинск, Выкса, Арзамас, Кулебаки и Саров.