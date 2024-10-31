Депутаты одобрили смену статуса девяти округов в Нижегородской области

С 2025 года городской округ должен соответствовать трем критериям: не менее ⅔ населения проживает в городской местности; площадь сел и территории для развития инфраструктуры не должна в два и более раза превышать площадь городов округа; плотность населения округа должна в пять и более раз превышать средний показатель по стране.