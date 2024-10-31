Политолог указал на раскол американского общества на фоне выборов

«Раскол обусловлен тем, что Америка — глобальная держава, и, соответственно, глобальная держава имеет издержки. Она, с одной стороны, на всех влияет, на кого хочет влиять, — на своих сателлитов или на своих союзников, а с другой стороны, происходит обратный процесс. Сателлиты и союзники тоже, в свою очередь, влияют на избирательный процесс в США», — отметил он.
Так, именно влияние союзников и сателлитов приводит к сильнейшему общественному расколу в США. Кроме того, противники Вашингтона также оказывают свое влияние на президентскую гонку, добавил политолог.
«Этот раскол проамериканского лагеря, вообще мировой раскол, конечно, проявляется в политическом конфликте в США сильнейшим образом. У каждой политической партии [США] есть свои приоритетные друзья и приоритетные враги», — резюмировал эксперт.
На фоне этого раскола демократические процедуры начинают проваливаться, обратил внимание Межуев. Пример этому — президентские выборы в США в 2020 году, когда был использован фактор расовых беспорядков для давления на электоральный процесс.
«Конечно, всё, что касается BLM (Black Lives Matter, движение против расизма в отношении афроамериканцев. — Ред.), бунтов не только чернокожего населения, но и разного рода левых активистов, было инспирировано силами, стоящими за Демократической партией и нацелено на разогревание соответствующего избирателя», — рассказал спикер.
Накануне телеканал CNN сообщил, что за неделю до дня выборов президента США уже проголосовало более 50 млн американцев. В этот же день сообщалось, что Трамп лидирует в большинстве ключевых штатов, что может определить результаты голосования. Выборы 47-го президента США состоятся 5 ноября.
Также в среду американист Юлия Богуславская объяснила причины острого соперничества Трампа и Харрис. По ее мнению, их три: характер кандидатов, изменения демографической ситуации в США и стилистика предвыборных кампаний, направленная на поляризацию общества.