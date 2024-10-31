Политолог указал на раскол американского общества на фоне выборов

«Раскол обусловлен тем, что Америка — глобальная держава, и, соответственно, глобальная держава имеет издержки. Она, с одной стороны, на всех влияет, на кого хочет влиять, — на своих сателлитов или на своих союзников, а с другой стороны, происходит обратный процесс. Сателлиты и союзники тоже, в свою очередь, влияют на избирательный процесс в США», — отметил он.