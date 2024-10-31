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Лукашенко раскрыл переписку с высокопоставленным американским чиновником

Лукашенко сказал о переписке с высокопоставленным чиновником США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о переписке с высокопоставленным чиновником США, сообщает БелТА.

Так, Лукашенко сообщил, что недавно через посредников он вел переписку с высокопоставленным американским чиновником. И сообщил, что американская сторона пугала Минск, что «не дай бог вы поможете России и зайдете в Украину» и, что если что-то подобное случится, то США введут «такие санкции, мы с вами начнем войну».

— Я им написал «попробуйте» по поводу войны, — прокомментировал президент.

И сказал, что был ответ и по поводу санкций в отношении Беларуси.

— А по поводу санкций (это важно): «Мы же верующие люди» (отсылка к официальному девизу США In God We Trust. — Прим. БелТА). Не буду говорить об ответе, — сохранил интригу президент.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что ядерное оружие США нужно вывести с территории Евразии: «Для разрядки обстановки».

Еще белорусский президент назвал интерес Беларуси в мирных переговорах по Украине: «Больше мы ничего не требуем».

Также глава республики назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.