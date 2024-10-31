Лукашенко раскрыл переписку с высокопоставленным американским чиновником

Так, Лукашенко сообщил, что недавно через посредников он вел переписку с высокопоставленным американским чиновником. И сообщил, что американская сторона пугала Минск, что «не дай бог вы поможете России и зайдете в Украину» и, что если что-то подобное случится, то США введут «такие санкции, мы с вами начнем войну».