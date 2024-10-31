Требование Зеленского о «Томагавках» вызвало оторопь в США, заявил Лавров

То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, — это нам известно.

Лавров выразил уверенность, что ради обеспечения собственной безопасности США будут «бить главу киевского режима по рукам», если он продолжит попытки втянуть их в войну против России.

В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Он содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт касается приглашения Украины в НАТО, второй — снятия ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, третий — размещения на территории бывшей советской республики «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.