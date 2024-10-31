То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, — это нам известно.
Лавров выразил уверенность, что ради обеспечения собственной безопасности США будут «бить главу киевского режима по рукам», если он продолжит попытки втянуть их в войну против России.
На днях газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт о пакете неядерного сдерживания содержит просьбу передать Украине ракеты большой дальности «Томагавк». При этом издание назвало такой запрос абсолютно невыполнимым.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, обратил внимание, что «план победы» фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира киевский режим должен «протрезветь» и осознать бесперспективность проводимой им политики.