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Требование Зеленского о «Томагавках» вызвало оторопь в США, заявил Лавров

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Требование Владимира Зеленского передать Украине американские ракеты «Томагавк» вызывало оторопь в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Источник: U.S. Army

То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, — это нам известно.

Сергей Лавров
глава МИД России

Лавров выразил уверенность, что ради обеспечения собственной безопасности США будут «бить главу киевского режима по рукам», если он продолжит попытки втянуть их в войну против России.

В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Он содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт касается приглашения Украины в НАТО, второй — снятия ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, третий — размещения на территории бывшей советской республики «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.

На днях газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт о пакете неядерного сдерживания содержит просьбу передать Украине ракеты большой дальности «Томагавк». При этом издание назвало такой запрос абсолютно невыполнимым.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, обратил внимание, что «план победы» фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира киевский режим должен «протрезветь» и осознать бесперспективность проводимой им политики.

Лавров Сергей