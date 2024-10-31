«Что сотворили грузины?». Лукашенко прокомментировал события в Грузии, высказавшись о ЛГБТ*

— Ну, что сотворили грузины? Они хотят прозрачности в своей стране: и в политике, и экономике и так далее. Законная власть приняла соответствующие решения на законодательном уровне, при том повторили один в один то, что есть в Америке, и даже мягче сделали, — рассказал белорусский президент.