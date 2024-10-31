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«Что сотворили грузины?». Лукашенко прокомментировал события в Грузии, высказавшись о ЛГБТ*

Лукашенко считает, что в Грузии уничтожают страну, высказавшись о ЛГБТ*

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал события в Грузии, передает БелТА.

В частности, Лукашенко сказал о том, что граждане Грузии хотят прозрачности во всех сферах, и власти пошли на это.

— Ну, что сотворили грузины? Они хотят прозрачности в своей стране: и в политике, и экономике и так далее. Законная власть приняла соответствующие решения на законодательном уровне, при том повторили один в один то, что есть в Америке, и даже мягче сделали, — рассказал белорусский президент.

Лукашенко добавил, что власти Грузии советовались до принятия законов, однако затем на Западе взглянули на это иначе.

— Проснулся дядя Джо или еще кто-то в Евросоюзе и не так подумал, не так посмотрел — уничтожают страну, — уверен он.

При этом Лукашенко указал на заявления о том, что якобы Россия вмешивается во внутренние дела Грузии, но добавил, что это не соответствует действительности.

— Россия никакого отношения к происходящему в этой стране не имеет, — подчеркнул он.

Еще глава Беларуси сообщил, что на последнем саммите БРИКС, во время встречи с лидерами соседних Грузии государств, высказывалось беспокойство за грузин. И также Лукашенко сказал, что Грузии навязывают ЛГБТ*. Однако он уверен, что грузины это не примут.

— Слушайте, навязать грузинам ЛГБТ* какой-то. Грузинам, которые в Советском Союзе были самыми крутыми хлопцами, мужиками. Им ЛГБТ* какое-то навязывают. Да не примут это грузины: они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок. Они им — ЛГБТ*! На Кавказе — ЛГБТ*! — возмутился президент.

ЛГБТ* — *Признано экстремистским и запрещено в РФ.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл переписку с высокопоставленным американским чиновником.

Также глава Беларуси сказал, что ядерное оружие США нужно вывести с территории Евразии: «Для разрядки обстановки».

Еще белорусский президент назвал интерес Беларуси в мирных переговорах по Украине: «Больше мы ничего не требуем». Также глава республики назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.