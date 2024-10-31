Беспрозванных внепланово приехал в онкоцентр Калининграда: «Работает он не в полную силу. Это плохо»

По словам Беспрозванных, все услуги в круглосуточном и дневном стационарах и поликлинике оказывают в штатном режиме, но есть нехватка из-за поздней закупки медикаментов для химиотерапии. Он поручил провести мониторинг необходимых объёмов лекарств, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ситуаций и «закрыть этот вопрос».