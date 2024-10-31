Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных внепланово приехал в онкоцентр Калининграда: «Работает он не в полную силу. Это плохо»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных внепланово приехал в онкологический центр в Родниках и оказался расстроен:

Источник: Янтарный край

«Убедился, что работает он не в полную силу. Это плохо», — сказал он.

По словам Беспрозванных, все услуги в круглосуточном и дневном стационарах и поликлинике оказывают в штатном режиме, но есть нехватка из-за поздней закупки медикаментов для химиотерапии. Он поручил провести мониторинг необходимых объёмов лекарств, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ситуаций и «закрыть этот вопрос».

Удивило губернатора и то, что в онкоцентре работают не все операционные. «Поручил ускорить работу по запуску операционных в полном объёме», — сказал он.

Беспрозванных дал руководству онкоцентра и регионального Минздрава три дня на устранение всех недостатков: «Жду полный отчёт от коллег на расширенном совещании на следующей неделе», — заключил губернатор Калининградской области.

медицина