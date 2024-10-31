Беспрозванных внепланово приехал в онкоцентр Калининграда: «Работает он не в полную силу. Это плохо»

«Убедился, что работает он не в полную силу. Это плохо», — сказал он.
По словам Беспрозванных, все услуги в круглосуточном и дневном стационарах и поликлинике оказывают в штатном режиме, но есть нехватка из-за поздней закупки медикаментов для химиотерапии. Он поручил провести мониторинг необходимых объёмов лекарств, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ситуаций и «закрыть этот вопрос».
Удивило губернатора и то, что в онкоцентре работают не все операционные. «Поручил ускорить работу по запуску операционных в полном объёме», — сказал он.
Беспрозванных дал руководству онкоцентра и регионального Минздрава три дня на устранение всех недостатков: «Жду полный отчёт от коллег на расширенном совещании на следующей неделе», — заключил губернатор Калининградской области.